Шокирующая сумма: сколько стоит обручальное кольцо Дженнифер Лопес

Известная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес сообщила о помолвке со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом накануне, 9 марта. Фанатов шокировал не только размер кольца, но и его цена, которая достигает не менее 4 миллионов долларов, передает ONLINE.UA.

Как известно, влюбленные уехали отдыхать на Багамы накануне Международного женского дня. А уже на следующий день своего уикенда Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью со своими поклонниками. 43-летний Алекс Родригес предложил ей пожениться. На своей странице в Instagram бейсболист опубликовал фото руки любимой с массивным кольцом на безымянном пальце.

Он радостно прокомментировал снимок: "Она сказала "да", – написал Алекс.

Эксперт из ювелирных изделий оценила кольцо, которое получила Дженнифер Лопес. По словам Кэтрин Мани, оно сделано из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 каратов. Приблизительная цена такого кольца – 4,5 миллиона долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная певица Дженнифер Лопес разочаровала фанатов своим нарядом на церемонии вручения Грэмми. К сожалению, образ красавицы назвали одним из худших на красной дорожке. Джей Ло пришла в белой шляпе в ковбойском стиле.