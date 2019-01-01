Неожиданно: у Меркель требуют как можно скорее передать канцлерство преемнице

Неожиданно: у Меркель требуют как можно скорее передать канцлерство преемнице

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Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Лидер консервативного крыла блока ХДС/ХСС Werte Union Александр Мим призвал канцлерку Германии Ангелу Меркель как можно скорее передать власть своей преемнице, председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Passauer Neue Presse.

"Я предполагаю, что СДПН покинет коалицию в панике не позже, чем после региональных выборов в восточных землях. ХДС должен подготовиться к этому и активно проводить изменения в офисе канцлера", — сказал Мич.

Он подчеркнул, что смена канцлера должна состояться как можно раньше.

"Было бы лучше для ХДС, если бы госпожа Меркель как можно скорее передала власть Крамп-Карренбауер", — сказал Мич.

Политик считает, что именно тогда лидер ХДС могла бы с обновленным кабинетом инициировать необходимые изменения в политике Германии, в частности, экономической и миграционной.

Стоит отметить, что Werte Union уже давно критикует Меркель за ее миграционную и другую политику. И хотя группа является меньшинством в ХДС, ее призыв к канцлерe отойти от дел отражает рост настроений в партии, что Меркель должна передать эстафету власти лучше раньше, чем позже".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Путиным по Азову, отметив, что Россия категорически отказалась на расширение миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, ФРГ, Аннегрет Крамп-Карренбауер, ХДС
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