"Бедная женщина": жениха Дженнифер Лопес обвинили в изменах и лжи

Новость о помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стала главной темой на страницах сотен таблоидов. Однако счастье длилось недолго: коллега Родригеса сделал громкое заявление, обвинив его во лжи и изменах будущей жене, передает ONLINE.UA.

Узнав о помолвке, Хосе Кансеко сделал на своей странице в Twitter несколько сообщений, в которых сообщил, что Алекс подло обманывает Джей Ло.

"Бедная девушка, она понятия не имеет, кто он на самом деле! Алекс Родригес, тебе пора перестать быть д*рьмом! Прекрати изменять Дженнифер. Всего несколько месяцев назад я собственными глазами видел, как он звонил моей бывшей жене Джессике", – заявил Кансеко.

После этого он сделал еще одну запись, в котором позвал Алекса Родригеса на боксерский поединок и добавил, что готов подтвердить свои слова на детекторе лжи.

Ни Алекс Родригес, ни Дженнифер Лопес пока эти заявления не комментировали.

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