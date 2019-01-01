Тимошенко призвала Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом

Юлія Тимошенко (photo by Alexandr Prokopenko)

О том, что во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов парламента лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от действующего главы украинского государства Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов на пост президента Украины, говорится на сайте партии.

Об этом сообщает ONLINE.UA ссылкой на ИА «УНИАН».

По ее словам, журналисты выяснили, что украинской армии поставляли непригодные запчасти по завышенным ценам, а в деле фигурируют бизнес-партнеры президента, его фирмы и сам глава государства.

Кандидат в президенты Украины возмутилась тем, что в то время, когда украинцы отдавали последние копейки на военный налог, когда другие государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Украине, через завод «Ленинская кузница», через корпорацию «Богдан» в интересах президента отмывались и выводились за рубеж на оффшорные счета государственные средства, в том числе и из оборонного бюджета.

«Ключевые СМИ сегодня пишут о коррупции президента Украины», — отметила она.

Она добавила, что «коррупционные схемы применялись годами, уже признали и НАБУ, и Генеральная прокуратура. Единственное, что они боятся произнести вслух, что возглавлял эту пирамиду коррупции действующий президент».

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, «что на привлечение виновных к ответственности сегодня оказывается яростное сопротивление. Большинство в парламенте — подельники главы государства, Генпрокурор является кумом президента, Верховный суд превращен в карманную структуру. Но новая власть, заверила глава «Батькивщины», привлечет к ответственности и самого президента, и его коррупционное окружение».