Названы фамилии россиян, которых Евросоюз накажет за керченскую агрессию

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Наконец появился список фамилий граждан РФ, против которых ЕС введет индивидуальные санкции в связи с керченской агрессией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно информации, которой располагает "Интерфакс-Украина", в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно", – отметило агентство.

По предварительным данным, эти восемь человек являются российскими военнослужащими и представителями ФСБ.

Стоит отметить, что вышеуказанные лица будут добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение будет принято до конца этой недели.

"Санкции против восьми россиян, как и против всех, кто фигурирует в этом списке, будут введены в виде запрета на въезд и замораживания активов. По состоянию на сегодня в списке находятся 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продливает каждые полгода", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море.