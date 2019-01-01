Суд может заставить директора НАБУ выявить его связи с Россией

Артем Ситник (фото — comments.ua)

Окружной административный суд Киев 14 февраля открыл уголовное производство по иску ОО «Платформа национальной безопасности» к директору НАБУ Артему Сытника. Об этом, как сообщает Comments.ua, заявил глава «Платформы нацбезопасности» Олег Бончинський, передает ONLINE.UA.

По его словам, активисты и ветераны АТО решили заставить директора НАБУ Сытника ответить на вопрос о его близких отношениях с гражданами России.

Активисты неоднократно направляли запросы о гражданстве близких Сытнику людей, но он так и не предоставил ответ. Нет таких данных и в финансовых декларациях главы НАБУ, несмотря на то, что Закон Украины «О предотвращении коррупции» относит родителей жены в круг близких лиц, а потому сведения о доходах тестя и тещи должны быть отражены в его ежегодной декларации.

По словам ветерана АТО, осенью 2018 украинские СМИ писали о том, что родители жены Артема Сытника поддерживают политику руководства страны-агрессора. Также он напомнил о аудиозапись разговора, в котором теща Сытника Алла Зюбина на вопрос о ее отношении к аннексии Россией Крыма ответила: «Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом». Также она заявила, что война в Донбассе решил Петр Порошенко, а в Украине идет гражданская война.

В конце 2018 ветераны АТО и активисты провели ряд акций под зданием НАБУ, чтобы услышать ответы на вопросы о связи директора НАБУ с Россией, но желаемого результата так и не достигли. С целью привлечения внимания к нежеланию Артема Сытника отвечать на вопросы общественности была проведена акция под стенами Посольства США в Украине. Активисты считают, что сокрытие Сытником контактов с РФ может представлять угрозу для национальной безопасности Украины.

Также Олег Бончинський утверждает, что Сытник сказал неправду, когда публично заявил о том, что к продаже земельного участка в оккупированном Крыму ни он, ни его жена не имеют отношения. На вопрос журналистов об отсутствии в его декларации данных о продаже земельного участка в оккупированном Россией Крыма Артем Сытник ответил, что денег за участок его семья не получала. Директор НАБУ отметил, что после того как его жена у нотариуса сделала доверенность на знакомую, чтобы и распоряжалась землей, и он в января 2015 года дал свое согласие на ее оформление как человек, до сих пор юридически значимых действий ни он, ни жена не совершали. И подчеркнул, что с тех пор эту крымскую землю ни он, ни его жена не контролировали.

Председатель ОО пишет и о том, что ситуация с продажей Артемом Сытником земельного участка в Крыму делает вопиющей тот факт, что «знакома», на которую была оформлена доверенность, оказалась настоящим «коллаборантом» Кремля. По его данным, после оккупации Россией Крыма она оформила российский паспорт, оставив при этом паспорт гражданина Украины. Ее муж поступил так же. Теперь же оба получают доходы от бизнеса на территории полуострова и, в соответствии с законодательством РФ, платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Также ветеран АТО заявил о готовности предоставить видеодоказательства указанных контактов на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, где директор НАБУ отчитываться 13 марта 2019.