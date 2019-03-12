Курс валют на сегодня 12 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле

На вторник, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 12 марта цена доллара США составит 26 гривен 31 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 8 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 59 копеек, что в свою очередь на 16 копеек меньше чем в понедельник, 11 марта.

В понедельник, 11 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.355/26.335 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.64/29.61 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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