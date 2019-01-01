Штаб ООС: боевики нагло сорвали режим тишины на Донбассе

Штаб ООС: боевики нагло сорвали режим тишины на Донбассе

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

11 марта боевики один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе города Авдеевка. Потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

По состоянию на 7:00 12 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе заверили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как известно, в полночь 8 марта Украина ввела режим "тишины" на всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Донбасс, обстрелы, боевики, режим тишины
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