"Кремль идет против воли народа": США выдвинули РФ громкие обвинения

Майк Помпео (фото — flickr.com)

Власти США обвинили Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро. С таким жестким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Обвинения Помпео прозвучали на фоне разрушительного отключение электроэнергии, которое погрузило наиболее густонаселенные районы Венесуэлы в темноту.

Политик также заявил, что российское правительство использовало свои основные СМИ, RT и Sputnik, чтобы "отвлечь внимание" от превращения золотых резервов Венесуэлы в наличные.

"Кремль стоит со своими венесуэльскими друзьями против воли народа суверенной нации ради защиты дружественного к Москве режима", – заявил Помпео.

Соединенные Штаты и раньше называли Кубу и Россию среди тех, кто поддерживает Мадуро, но никогда в этих обвинениях не было такой конкретики, которую выдал Помпео. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как министерство финансов США ввело новые санкции против российского банка, обвиняемого в оказании помощи правительству Мадуро в обход американских финансовых санкций.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини жестко отреагировала на ситуацию в Венесуэле.