"Кремль идет против воли народа": США выдвинули РФ громкие обвинения

"Кремль идет против воли народа": США выдвинули РФ громкие обвинения

  |  Политика   |   Читати українською
Майк Помпео (фото — flickr.com)

Власти США обвинили Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро. С таким жестким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Обвинения Помпео прозвучали на фоне разрушительного отключение электроэнергии, которое погрузило наиболее густонаселенные районы Венесуэлы в темноту.

 Политик также заявил, что российское правительство использовало свои основные СМИ, RT и Sputnik, чтобы "отвлечь внимание" от превращения золотых резервов Венесуэлы в наличные.

"Кремль стоит со своими венесуэльскими друзьями против воли народа суверенной нации ради защиты дружественного к Москве режима", – заявил Помпео.

Соединенные Штаты и раньше называли Кубу и Россию среди тех, кто поддерживает Мадуро, но никогда в этих обвинениях не было такой конкретики, которую выдал Помпео. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как министерство финансов США ввело новые санкции против российского банка, обвиняемого в оказании помощи правительству Мадуро в обход американских финансовых санкций.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини жестко отреагировала на ситуацию в Венесуэле.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Венесуэла, кризис
Новости других СМИ
Вступление Украины в НАТО: в Конгрессе США сделали важное заявление
Вступление Украины в НАТО: в Конгрессе США сдел...
Путин просто ждет: в ПАСЕ объяснили, когда Россия может напасть на Украину
Путин просто ждет: в ПАСЕ объяснили, когда Росс...
В РФ придумали, как обойти американские санкции
В РФ придумали, как обойти американские санкции
Неожиданно: у Меркель требуют как можно скорее передать канцлерство преемнице
Неожиданно: у Меркель требуют как можно скорее ...
"Для чего вы это делаете?": Россия неожиданно пригрозила всем неядерным государствам
"Для чего вы это делаете?": Россия не...
"Он уже не хочет Донбасс": эксперт рассказал, чего дальше можно ждать от Путина
"Он уже не хочет Донбасс": эксперт ра...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги