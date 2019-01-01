Меркель раскритиковала новый план Макрона

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Немецкий канцлер Ангела Меркель поддержала ключевые идеи реформ в ЕС, высказанные ее вероятной преемницей, председателем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, которые противоречат видению президента Франции Эммануэля Макрона, передает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

Наиболее спорным для Берлина и Парижа является идея единого постоянного места ЕС в Совете Безопасности ООН, где Франция является одним из пяти постоянных членов.

Канцлер подчеркнула, что единственное европейское место "является очень хорошей концепцией будущего" и поможет "собрать европейские голоса" в мировой организации.

Как известно, ФРГ в течение многих лет проводила кампанию за постоянное место ЕС в Совбезе ООН вместе со странами-победителями Второй мировой войны: США, Россией, Китаем, Англией и Францией.

"Тот факт, что Франция скептически относится к европейскому месту в ООН, хорошо известен", — добавила канцлер, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Латвии.