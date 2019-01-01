Последствия мирового финансового кризиса: как уберечься украинцам

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Народный депутат Украины Татьяна Острикова сообщила, что по данным Национального банка, украинцы стали больше брать в долг у банков, да еще и под высокие проценты. Чаще всего – под потребительские кредиты на технику, телефоны, меньше – на ипотеку. По ее мнению, это довольно рискованные решения, поскольку в ближайшее время вполне возможен мировой финансовый кризис.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на видеоблог нардепа "По большому счету"

По ее словам, поскольку кризис действительно может состояться, то стоит начать ответственно относиться к расходам. Также Острикова поинтересовалась, действительно ли украинцы готовы переплачивать 50 или 70% стоимости товара за рассрочку, если в другом банке кредит дешевле. Депутат напомнила, что после кризиса 2008 года эксперты наперебой давали советы, как уберечься от тяжелых последствий. Среди основных советов: не брать кредиты в валюте, не покупать валюту после прыжка, когда курс уже вырос, но покупать на минимуме. "Не продавать недвижимость сразу после кризиса, когда цена низкая. Но если подготовились и сэкономили деньги, то кризис – хорошее время для покупки. Ну и конечно – накапливать капитал, чтобы пережить кризис, а может даже и приобрести что-то по выгодной цене", — пояснила она. Нардеп отметила, что о финансовых угрозах должно думать государство. Глава МВФ Кристин Лагард еще в 2018 году призвала министров финансов быть осторожными и подготовиться к возможному наступлению кризиса. "В год двойных выборов – не до мировых кризисов. У нас внутри страны такая турбулентность, что внешние угрозы отходят на второй план. Для руководителей страны главное сохранить власть. Так же, как и всегда нам придется самим решать собственные проблемы", – подытожила Острикова.

Как сообщал ONLINE.UA ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что на состояние мировой экономики негативно влияет угроза торговой войны между развитыми странами.