"Украина сыграла главную роль": комментарий Илона Маска относительно РФ взорвал интернет

"Украина сыграла главную роль": комментарий Илона Маска относительно РФ взорвал интернет

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Ілон Маск (фото — flickr.com)

Известный американский изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли. Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему твиту, передает ONLINE.UA.

Инженер отметил, что "в России замечательное ракетостроения и лучший двигатель, который сейчас летает, – многократная версия их новой ракеты Ангара была бы прекрасной". Комментатор подчеркнул, что большая часть "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.

"За все 28 лет существования Российская Федерация не осуществила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", – добавил комментатор.
Американский изобретатель решил не спорить.

"Украина действительно сыграла главную роль", – признал в ответ Маск.

"Украина сыграла главную роль": комментарий Илона Маска относительно РФ взорвал интернет (1)

Этот комментарий уже набрал тысячи лайков и сотни ретвитов. 

Илон Маск — известный изобретатель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company (PayPal продали в 2002 году за 1,5 млрд долларов; поскольку Маск был совладельцем компании, после оплаты всех налогов он получил около 180 млн долларов). Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и глава совета директоров Tesla Inc., что руководит заводом Tesla.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что  Маск придумал для своего собственного напитка название Teslaquila, однако этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Илон Маск, ракети, технологии, Украина, РФ
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