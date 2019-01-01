Прогноз погоды в Украине на среду - 13 марта

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В среду в Киеве осадков не ожидается, ночью будет ясно. Утром будет ясно. Днем будет малооблачно. Вечером облачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -4 до +5°C.

Ночью -4°C. Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.

Утром 0°C. Относительная влажность 58%. Ветер 7 м/c.

Днем +5°C. Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.

Вечером -1°C. Относительная влажность 61%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +7°C

Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 53%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +4°C (облачно). Относительная влажность 43%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -1°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +6°C (облачно). Относительная влажность 42%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +4°C

Температура ночью -3°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 47%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +8°C

Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 57%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 48%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (ясно). Относительная влажность 41%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +4°C

Температура ночью -1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +2°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 48%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +7°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (ясно). Относительная влажность 49%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +5°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +7°C

Температура ночью +1°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 45%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +7°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (ясно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером 0°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +7°C

Температура ночью -3°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 43%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C

Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +7°C

Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +6°C

Температура ночью -2°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +5°C

Температура ночью 0°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 48%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +8°C

Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 51%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +8°C (облачно). Относительная влажность 41%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +7°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (малооблачно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +7°C

Температура ночью -1°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +4°C

Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 44%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +3°C

Температура ночью -5°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C

Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +7°C

Температура ночью -2°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 61%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 61%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней