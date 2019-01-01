"Вы должны это сделать": ООН обратилась к Украине с новым призывом

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В Украине должны отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий. С таким призывом выступила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также указано, что согласно данным миссии, 700 тысяч украинских пенсионеров лишились доступа к пенсиям в результате конфликта.

"Это прямой результат государственной политики, в которой доступ к пенсии привязан к регистрации в качестве ВПО (временно перемещенных лиц) и процедуры верификации, которая вытекает из этой привязки. Наша рекомендация остается неизменной — следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве ВПО", — говорит Фрейзер.

Недавно представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех прошлых лет 80 млрд гривен пенсионных выплат из украинского бюджета.

Как сообщал ONLINE.UA ранее украинский глава Петр Порошенко заявил, что пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию – и власть планирует повышать пенсии следующие 5 лет. Он пояснил, что у государства появились средства на это: "12 кварталов подряд идет экономический рост, который в 2018 году составляло 3,4%".