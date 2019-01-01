Шокирующая цифра: сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны

За время войны на Донбассе жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще несколько тысяч получили ранения. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которые озвучила глава миссии Фиона Фрейзер, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в прошлом 2018 году в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 55 человек и 224 получили ранения.

"В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения – 55 человек погибли и 224 получили ранения. Это вдвое меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и самый низкий годовой показатель среди гражданского населения за весь период конфликта", — сообщила Фрейзер.

Кроме того, с 16 ноября 2018 года до 19 февраля 2019 года погибли двое мирных жителей – мужчина и женщина. Еще 11 гражданских мужчин и две женщины были ранены.

"Надо помнить, что в целом более 3 тысяч гражданских лиц были убиты с начала конфликта и до 9 тысяч получили ранения", – подчеркнула Фрейзер.

Кроме того, ООН приветствует недавнее возобновление договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который был введен к Международному женскому дню. Однако, организация призвала все стороны конфликта уважать и соблюдать договоренности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ОБСЕ сообщили о новом мирном плане по Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.