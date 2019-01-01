"Все правильно": в Украине наконец ответили на обвинения Кремля

Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на ноту российских коллег утверждением, что Украина поступает правильно, передает ONLINE.UA со ссылкой на Фейсбук дипломата.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили еще 21 сентября 2018 года", – констатировал он.

"Как видите, с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор", – добавил Климкин.

Министр отметил, что по мнению россиян, Соглашение об Ассоциации с ЕС – это тоже грубое нарушение.

"Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно", – заявил глава МИД Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".