"Это международное рейдерство": у Путина разозлились из-за угроз США

Власти РФ считают неконкурентным и неприемлемым возможное введение санкций США против строительства газопровода "Северный
"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все осознаем то, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, которые можно сравнить фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", — заявил Песков.
По его словам, "в этом случае конкуренция проекта, конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная, и, наверное, лучше, Вашингтон должен думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом".
Как известно, недавно в Минфине США сообщили о подготовке дополнительных санкций против проекта "Северный
поток-2".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина и отказаться от "Северного
потока-2".