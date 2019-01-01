"Это международное рейдерство": у Путина разозлились из-за угроз США

"Это международное рейдерство": у Путина разозлились из-за угроз США

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Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Власти РФ считают неконкурентным и неприемлемым возможное введение санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во вторник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все осознаем то, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, которые можно сравнить фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", — заявил Песков.
 По его словам, "в этом случае конкуренция проекта, конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная, и, наверное, лучше, Вашингтон должен думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом".
 
Как известно, недавно в Минфине США сообщили о подготовке дополнительных санкций против проекта "Северный поток-2".
 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, санкции, Північний потік -2
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