В НБУ прокомментировали ослабление инфляции

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В Национальном банке Украины заявили, что динамика потребительской инфляции свидетельствует, собственно, об ослаблении инфляционного давления, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что показатель инфляции в феврале практически соответствовал прогнозам Национального банка. Главным фактором замедления роста цен стало укрепление гривны.

В НБУ отметили, что потребительская инфляция в феврале в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

"Базовая инфляция замедлилась немного быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривны. Это компенсировало более высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г). Это происходило прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны, что сказалось на стоимости импортируемых товаров.