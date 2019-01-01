Больше не партнер: в ЕС приняли важное решение относительно России

Фото з відкритих джерел

12 марта Европарламент поддержал отчет о будущих отношениях ЕС с Россией. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает ONLINE.UA.

"ЕП проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", — написал он.

Стоит отметить, что поправка, поддержанная "Зелеными", социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, которая призвала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась. Более тесные отношения были бы возможными только тогда, когда Россия полностью выполнит так называемые Минские соглашения для прекращения войны на востоке Украины и начнет уважать международное право, говорится в проекте резолюции.

Напомним, что еще в декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции об отношениях с РФ. В тексте есть призыв к принятию общего для ЕС аналога "закона Магнитского", а также упомянуто об озабоченности по поводу проекта "Северный поток-2 ".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее наконец-то появился список фамилий граждан РФ, против которых ЕС введет индивидуальные санкции в связи с керченским агрессией.