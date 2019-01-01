СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба РФ

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Руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщил о разоблачении агентурной сети Главного управления Генерального штаба России на подконтрольных украинской власти территориях Донбасса, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в состав подразделения "Сапфир" входило пятнадцать идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой "народной милиции "ЛНР". Военная контрразведка СБУ говорит, что курировал группу – кадровый сотрудник ГУ ГШ ВС РФ подполковник Александр Сазонов (оперативный псевдоним – "Павел Бодров").

"Мы установили, что он занимает пост руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра русской военной разведки в Луганске", ‒ уточнил Левченко. По данным СБУ, возглавляет группу завербованая военной разведкой России гражданка Украины – Екатерина Василина.

В СБУ говорят, что российские агенты распространяли в соцсетях фейковые призывы от имени якобы патриотических сил к антиправительственным акциям, направленных на борьбу с коррупцией и импичмент президента Украины, в том числе накануне выборов.

Также группа распространяла другие фейковые материалы, как то сообщение с обвинениями командование ВС Украины в якобы сокрытии боевых потерь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские спецслужбы планировали устроить террористический акт в Харькове возле памятника воинам УПА, однако сотрудникам СБУ удалось его предотвратить.