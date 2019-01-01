Удивительная красота: Xiaomi удивила мир необычным часами

Всемирно известная китайская компания Xiaomi представила на краудфандинговій платформе Youpin свои новые часы под названием Ultratime Zero Quartz. Они получил одну стрелку и мраморный циферблат, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Правда, Xiaomi не производила эти часы. Производством занималась компания-партнер Beijing Taihuo Red Bird Technology Co., Ltd. Отмечается, что это механические часы, на дизайн которого вдохновил "солнечный циферблат".

"Новинка получила стальной корпус толщиной 9 мм. Циферблат изготовлен из настоящего мрамора — имеет диаметр 42 мм. Часы покрыт искусственным сапфировым стеклом. Они были оценены в 1080 юаней (это 160 долларов или 4200 гривен)", — сказано в сообщении.

Xiaomi — китайская компания, основанная Леем Цзюнем в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других «умных устройств». В 3-м квартале 2014 года Xiaomi, по данным исследователя рынка IHS iSuppli, впервые в своей истории вышла на третье место в мире по продажам смартфонов (после Samsung и Apple).

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.