Эстонская разведка узнала, когда РФ может напасть на Беларусь и Балтию

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Департамент внешней разведки Эстонии в опубликованном 12 марта отчете "Эстония в среде международной безопасности-2019 " заявил, что единственная серьезная угроза региональной безопасности, существованию и суверенитета Эстонии и других государств региона Балтийского моря идет от России.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

Согласно данным разведки, эта угроза связана не только с ассиметричными, скрытыми или политическими действиями, но и с потенциальной военной опасностью. Департамент в течение последнего десятилетия мониторил и анализировал все военные учения российских вооруженных сил и сделал вывод, что российская армия постоянно тренируется вести масштабную войну с НАТО.

Второй вывод департамента заключается в том, что, по оценке российской армии, военный конфликт с НАТО начнется с "цветной революции" в стране, граничащей с РФ, прежде всего в Беларуси. Российские СМИ в прошлом году начали транслировать сообщения о том, что Кремль изучает возможности скинуть Лукашенко на предстоящих парламентских и президентских выборах 2020 года.