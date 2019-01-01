Эстонская разведка узнала, когда РФ может напасть на Беларусь и Балтию

Эстонская разведка узнала, когда РФ может напасть на Беларусь и Балтию

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Департамент внешней разведки Эстонии в опубликованном 12 марта отчете "Эстония в среде международной безопасности-2019" заявил, что единственная серьезная угроза региональной безопасности, существованию и суверенитета Эстонии и других государств региона Балтийского моря идет от России.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

Согласно данным разведки, эта угроза связана не только с ассиметричными, скрытыми или политическими действиями, но и с потенциальной военной опасностью. Департамент в течение последнего десятилетия мониторил и анализировал все военные учения российских вооруженных сил и сделал вывод, что российская армия постоянно тренируется вести масштабную войну с НАТО.

Второй вывод департамента заключается в том, что, по оценке российской армии, военный конфликт с НАТО начнется с "цветной революции" в стране, граничащей с РФ, прежде всего в Беларуси. Российские СМИ в прошлом году начали транслировать сообщения о том, что Кремль изучает возможности скинуть Лукашенко на предстоящих парламентских и президентских выборах 2020 года.

"Если произойдет что-то неожиданное с президентом Александром Лукашенко или его режимом, то, по нашей оценке, есть большая опасность того, что Россия быстро решится на военное вмешательство, чтобы не допустить превращения Беларуси в прозападную демократическую державу", — сказано в отчете.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
Источник: ONLINE.UA Теги: Эстония, Беларусь, нападение, РФ, Балтия
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