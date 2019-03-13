Курс валют на сегодня 13 марта - доллар стал дороже, евро дорожает

Курс валют на сегодня 13 марта - доллар стал дороже, евро дорожает

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На среду, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 13 марта цена доллара США составит 26 гривен 36 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 72 копейки, что в свою очередь на 14 копеек больше чем в вторник, 12 марта.

В вторник, 12 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.53/26.4 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.91/29.76 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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