Доигрались: боевики нарушили режим тишины на Донбассе и понесли серьезные потери

Фото з відкритих джерел

Боевики продолжают прибегать к новым провокациям на Донбассе. За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ОС, применяя при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ОС были обстреляны дважды: из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — возле города Авдеевка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.