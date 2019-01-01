"Это ничего не изменит": власти РФ высмеяли запрет США относительно Крыма

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Запрет американским органам власти признавать Крым российским не будет иметь последствий. Об этом заявил глава комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать Крым российским, понятное дело, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него. Но такой цели и не преследовалось. Ведь большинство актов американских законодателей в отношении России принимается исключительно для внутреннего пользования", – добавил он.

По словам российского чиновника, "если Конгрессу приходится специально запрещать признания Крыма российским, это означает, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским лишь в бессмысленных актах, а не на деле".

"Понятно, что это окрик Трампу и союзникам, но если такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019-м – это симптоматично", – написал Косачев.

Напомним, ранее в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил, что в течение 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. Так, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.