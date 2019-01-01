Американский генерал рассказал, какой следующий украинский город может оккупировать РФ

Американский генерал рассказал, какой следующий украинский город может оккупировать РФ

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что в течение ближайших десяти лет может начаться война с Китаем. Кроме того, он рассказал о планах РФ относительно Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь действительно может быть конфликт", – говорит он.

Генерал подчеркнул, что США "нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России".

Ходжес также добавил, что Альянс должен увеличить свои возможности в Черноморском регионе.

"Это область, где Россия совершает крупнейшую и сильнейшую агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупированным, и в конце, возможно, также Румыния", – считает генерал-лейтенант.

Как сообщал ONLINE.UА, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что США дадут новое летальное вооружение для сдерживания России на Азове. Но Россия не откажется от такого важного рычага в войне с Украиной, как угроза с моря — именно этот инструмент давления является в настоящее время главным для Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Одесса, США, РФ, оккупация
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