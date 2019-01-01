"Российские самолеты будут над Прагой и Берлином": президент Польши сделал тревожный прогноз

Анджей Дуда (фото — pl.wikipedia.org)

НАТО должно реагировать на российские провокации — например, нарушение воздушного пространства самолетами. С данным призывом выступил президент Польши Анджей Дуда, передает ONLINE.UA со ссылкой на PolskieRadio24.

Политик отметил, что провокационные действия являются своего рода проверкой безопасности: Россия проверяет, отреагирует ли НАТО.

"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра — возможно, над Берлином", — предупредил Дуда.

Кроме того, Дуда рассказал об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы. Он пояснил, что речь идет о хакерских атаках, распространении фейковых новостей или создании фальшивых страниц в социальных сетях, через которые РФ пытается влиять на политику, в частности на избирательные решения в других странах.

По его мнению, это более эффективный методы, чем, например, нападение на Сергея Скрипаля в Великобритании, который, по его мнению, был только "русским проявлением силы и казацкой наглости".