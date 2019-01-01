Саакашвили хочет вернуться в Украину - у Порошенко отреагировали

Михайло Саакашвілі (фото — facebook.com)

Первая вице-спикерка Ирина Геращенко, избранная в парламент от БПП, считает, что возвращение в Украину одного из лидеров Движения новых сил Михаила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии. Об этом она написала в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали Украинскую Границу, жаждут реванша, для них наша Граница и наши защитники – это условность, статисты", — так Геращенко отреагировала на планы Саакашвили вернуться в Украину.

Кроме того, политик напомнила, как в 2014 году "на Донбассе через прорыв границ, нападение на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывание этому местных элит, началась война".

"Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию", — написала Геращенко.

Она добавила, что против тех, для кого "украинскую границу фикция".

"Кстати, они даже не имели мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию. Так же как сейчас парамилитарные группы, нападали на мирный митинг, не нашли слов извинений перед пострадавшими полицейскими", — подытожила вице-спикер.



Ранее ONLINE.UA сообщал, Саакашвили похвастался новой работой в Нидерландах.