В "ЛНР" ввели трудовую повинность для населения - фотодоказательство

В "ЛНР" ввели трудовую повинность для населения - фотодоказательство

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Фото: mil.ru

Так называемый "совет министров ЛНР" утвердил "постановление", которым в оккупированном регионе фактически вводится трудовая повинность для гражданского населения. Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на "документ", опубликованный 12 марта, передает ONLINE.UA.

Указано, что к трудовой повинности будут привлекать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения" разработан в соответствии с "законом" псевдогосударства "о военном положении".

Также отмечается, что контролировать трудовую повинность будут так называемая "народная милиция" и другие "исполнительные органы" оккупантов.В издании отметили, что сейчас суть "постановления" доносят до местного населения, информируя о месте и времени сбора граждан, привлекаемых к работам.

"Мирные жители, в соответствии с распоряжениями боевиков, "обязаны прибыть в указанное место в назначенное время и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны", — сказано в публикации.

Отмечается, что за выполнение этих работ боевики обещают кормить и выплачивать компенсацию в размерах, установленных "министерством труда и социальной политики".

В "ЛНР" ввели трудовую повинность для населения - фотодоказательство (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЛНР, боевики, трудовая повинность, оккупация
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