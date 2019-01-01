В "ЛНР" ввели трудовую повинность для населения - фотодоказательство

Так называемый "совет министров ЛНР" утвердил "постановление", которым в оккупированном регионе фактически вводится трудовая повинность для гражданского населения. Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на "документ", опубликованный 12 марта, передает ONLINE.UA.
Указано, что к трудовой повинности будут привлекать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения" разработан в соответствии с "законом" псевдогосударства "о военном положении".
"Мирные жители, в соответствии с распоряжениями боевиков, "обязаны прибыть в указанное место в назначенное время и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны", — сказано в публикации.
Отмечается, что за выполнение этих работ боевики обещают кормить и выплачивать компенсацию в размерах, установленных "министерством труда и социальной политики".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.