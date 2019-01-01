Правительство передислоцировало подразделения Воздушных сил ВСУ: что случилось

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Кабинет министров утвердил распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

Указано, что этим документом правительством сделан важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства.

В Кабмине добавили, что это позволит расширить боевые возможности Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в общей системе противовоздушной обороны.

Напомним, в ноябре 2018 года руководство Операции Объединенных сил проверило готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации к выполнению задач авиаподдержки наземных сил. Отмечается, что соответствующий приказ дал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Указано, что в ходе проверки отработаны удары по подвижных и неподвижных наземных объектах.

В Минобороны сообщают, что все указанные цели были условно уничтожены, а результаты проверки оценены на "отлично".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.