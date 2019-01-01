Путин едет в оккупированный Крым - известна причина

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину оккупации полуострова. Как известно, эта годовщина приходится на 16 марта – дату проведения незаконного референдума о "присоединении" Крыма к России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на 3 близких к администрации президента источника, передает ONLINE.UA.

Что интересно, соответствующая поездка уже внесена в график Путина, однако точная дата его визита не указана. Ранее оккупанты сообщали, что в Крыму и Севастополе "праздничные" мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.

Стоит отметить, что это будет уже третий визит Путина в Крым за последний период времени. Так, президент России посещал полуостров 4 августа 2018 года. Там он присутствовал на вечере-открытии Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что друзья главы Кремля Марин Ле Пен и Башар Асад не хотят ехать в оккупированный Крыму на так называемую конференцию, поскольку это принесет им больше убытков, чем дивидендов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что представители Асада и Ле Пен были в Крыму неоднократно. Поэтому отказ приехать в Крым не означает, что связи с Путиным станут слабее.