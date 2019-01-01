Пентагон пообещал Украине масштабную помощь: детали

Пентагон пообещал Украине масштабную помощь: детали

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Фото: wikipedia.org

Власти США намерены в 2020 году выделить на военные нужды Украины 250 миллионов долларов. Эти деньги должны быть потрачены на финансирование украинской армии, а также на поддержку спецслужб.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на проект бюджета Пентагона, где указано, что деньги будут выделять в рамках так называемой "Европейской инициативы сдерживания".

"Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает 250 миллионов долларов на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения и оборонительных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Госдепартамент США после конфликта вблизи Керченского пролива принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в размере 10 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены для обеспечения потребностей ВСУ, а также на "дальнейшее наращивание военно-морского потенциала".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее экс-глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Пентагон, Украина, финансовая помощь, бюджет
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