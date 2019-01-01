"Оголтелая русофобская линия": Кремль прокомментировал требование США оценить доходы Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал принятые Конгрессом США антироссийские законопроекты с нарастающей русофобией накануне выборов в США, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона – ред.). Продолжается очень недружелюбная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем каих-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что уровень русофобии в США будет только нарастать.

"Это процессы внутри США, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам уровень русофобии будет только нарастать, потому что русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США", — резюмировал представитель Кремля.