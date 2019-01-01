Президентские выборы 2019: как голосовать украинцам, которые находятся в России

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Впервые на президентских выборах украинцы, которые работают или по другим причинам находятся в России, не смогут проголосовать на избирательных участках при посольстве и консульствах Украины, передает ONLINE.UA.

Как отмечалось ранее, ЦИК закрыла участки для голосования в России на основании представления Министерства иностранных дел. Причина понятна – наше государство не может гарантировать безопасность граждан Украины во время голосования на территории страны-агрессора.

"ЦИК ликвидировала пять избирательных участков на территории России и отнесла их пределы к иностранным избирательным участкам, расположенным соответственно на территории Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии", — заявили в комиссии.

Однако нужно помнить, что граждане Украины, которые временно находятся в России, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине.

"Другие граждане Украины, которые временно находятся за рубежом, должны заблаговременно позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса", — сказано в сообщении.