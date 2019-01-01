В США арестовали известную голливудскую актрису

В США арестовали известную голливудскую актрису

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Фелісіті Хаффман (фото — flickr.com)

В США полиция задержала актрису Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", из-за коррупционного скандала, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

Кроме того, в центре скандала оказалась и актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, которые не связаны с шоу-бизнесом.

"Это самая большая афера в истории США. ФБР установило, что богатые родители платили огромные взятки, чтобы их дети поступили в престижные учебные заведения страны. Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из колледжей. За это женщину арестовали и назначили залог в 250 тысяч долларов", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в схеме был задействован специальный список родителей, для которых поступление ребенка стоило от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Флориде, США, арестовали ирландского бойца смешанного стиля MMA Конора Макгрегора — его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

Источник: ONLINE.UA Теги: Линетт Скаво, Голливуд, арест, коррупция
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