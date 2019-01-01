В США арестовали известную голливудскую актрису

Фелісіті Хаффман (фото — flickr.com)

В США полиция задержала актрису Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", из-за коррупционного скандала, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

Кроме того, в центре скандала оказалась и актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, которые не связаны с шоу-бизнесом.