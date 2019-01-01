В США арестовали известную голливудскую актрису

В США полиция задержала актрису Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", из-за коррупционного скандала, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.
Кроме того, в центре скандала оказалась и актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, которые не связаны с шоу-бизнесом.
"Это самая большая афера в истории США. ФБР установило, что богатые родители платили огромные взятки, чтобы их дети поступили в престижные учебные заведения страны. Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из колледжей. За это женщину арестовали и назначили залог в 250 тысяч долларов", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, в схеме был задействован специальный список родителей, для которых поступление ребенка стоило от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.
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