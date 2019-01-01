Пришли плохие новости с Донбасса

На Донбассе из-за взрыва гранаты в укрытии на боевой позиции погибли двое украинских военнослужащих. Еще один боец ранен. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что это произошло на территории проведения Операции объединенных сил – вблизи села Невельское(Ясиноватский район Донецкой области) в полночь 11 марта 2019 года.

"Из-за этого трагического случая начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. При этом следствие выясняет, было ли это преднамеренное убийство, или несчастный случай. Будут проводить следственные действия представители военной прокуратуры", — сказано в сообщении.

В УНН добавляют, что по их информации между двумя военными возник конфликт. И после ссоры один из них взорвал ручную гранату. От взрыва погибли оба. А еще один военный, который находился в блиндаже рядом, получил ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.