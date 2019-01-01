"Надо готовиться": в НАТО выступили с тревожным предупреждением

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Помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений, заявил, что Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма, передает ONLINE.UA.

"Необходимо готовиться к тому, что в ближайшие годы регион будет нестабильным, что Россия будет иметь там большое военное присутствие. Когда Россия пойдет? В ближайший период? Я так не думаю", — сказал Аппатурай.

По его словам, в последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе на фоне агрессивных действий РФ, но в последние месяцы на первый план вышла ситуация в Черном и Азовском морях.

"Черное море сейчас является важным вопросом повестки дня для НАТО и будет таким в ближайшие годы", — добавил Аппатурай.

Стоит отметить, что количество патрулирований морских групп НАТО выросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко заявлял, что Украине в ближайшие пять лет будет соответствовать критериям для вступления в НАТО.