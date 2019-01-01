Это нужно увидеть: украинский дизайнер покорил мир удивительными коллажами

Украинский художник Алексей Кондаков покорил мир своими необычными коллажами, ведь транспортировать героев с полотен эпохи Ренессанса в трамвай, кафе, видеосалон, метро, рынок, на пляж для него совсем не проблема. На коллажах дизайнера в прямом смысле прошлое вплетено в настоящее, передает ONLINE.UA.

Цикл работ, который называется Reality 2, Кондаков создает уже 5 лет, постоянно пополняя коллекцию новыми сюжетами.

Идея проекта пришла в офисе. Дизайнер рассказывает, что листал блоги с картинками для вдохновения, увидел картину Цезаря ван Евердингена "Нимфа предлагает Бахусу вино и фрукты", и именно здесь случился инсайт.

"Я подумал: "А эти ребята знают толк в отдыхе, выпивают на лавочках, как и мы". По дороге с работы сделал фото возле метро "Осокорки", где не раз видел компании, которые сидели на бетонном фундаменте и выпивали. Сделал коллаж, решил, что нужна серия, и через день доснял еще несколько фото для других картинок, которые мне тоже напоминали разные бытовые сцены. Опубликовал их у себя в Facebook – и все завертелось, решил продолжать", — рассказал украинский художник.

Сейчас его работы высоко оценивают в сети тысячи людей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее британский художник Мэт Мейтленд опубликовал подборку снимков, которые показывают, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами.