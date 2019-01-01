В Евросоюзе поделились интересной идеей относительно Украины

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Европейский парламент принял в среду резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине. По предварительным данным, на этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, отмечается, что спецпредставитель также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", за реализацию минских соглашений, снижение напряженности в районе Азовского моря и защиту прав перемещенных внутри страны лиц", отмечается в резолюции Европарламента.

Как известно, в середине февраля министры иностранных дел ЕС определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря. Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.

Также недавно 18 стран-членов Европейского союза заявили, что блок должен быть "готовым действовать" на поддержку Украины в случае, если Россия попытается подорвать президентские и парламентские выборы в стране.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе подчеркнули, что предстоящие выборы будут тестом для Украины: для ее демократии, реформ, устойчивости и ориентации. Ключевым интересом ЕС остается сохранить Украину на европейском пути реформ и продолжать ее поддержку".