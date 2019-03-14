Курс валют на сегодня 14 марта - доллар подорожал, евро дорожает

На четверг, 14 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 марта цена доллара США составит 26 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 34 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 18 копеек, что в свою очередь на 46 копеек больше чем в среду, 13 марта.

В среду, 13 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.77/26.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.28/30.23 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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