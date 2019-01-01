Штаб ООС: враг устраивает новые провокации на Донбассе

Штаб ООС: враг устраивает новые провокации на Донбассе

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Фото: скриншот відео

Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 13 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Как отмечается, ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены.

По состоянию на 7:00 14 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Штаб ООС: враг устраивает новые провокации на Донбассе (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, выборы
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