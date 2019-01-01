Штаб ООС: враг устраивает новые провокации на Донбассе

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Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 13 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Как отмечается, ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены.

По состоянию на 7:00 14 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.