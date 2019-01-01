Президентские выборы 2019: в США рассказали о хитрой тактике Путина

Президентские выборы 2019: в США рассказали о хитрой тактике Путина

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Что мы выяснили – сейчас Кремль не столько пытается создать благоприятную почву для того или иного кандидата, сколько делает все, чтобы испортить имидж для каждого из них", — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент никто не знает победителя на выборах в Украине. По словам экс-заместителя госсекретаря США, это происходит в регионе, где выборы обычно являются игрой с заранее определенным результатом, известным еще до того, когда избиратели дойдут до избирательных участков.

"Это именно то, что господин Путин хотел бы установить в собственной стране. И это нечто такое, что должно составлять предмет гордости для украинцев – что они пойдут голосовать 31 марта, а затем, вероятно, – во время второго тура, чтобы определить, кто именно станет следующим президентом... Живые выборы, когда победитель не известен заранее – это то, чего Кремль боится. Это нечто такое, что Кремль хотел бы поставить под знак вопроса", — пояснил экс-чиновник США.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас сделал прогноз о планах Путина на президентских выборах в Украине.

Источник: Укрінформ Теги: Президентские выборы 2019, РФ, США, кандидаты, имидж
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