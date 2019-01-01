Президентские выборы 2019: в США рассказали о хитрой тактике Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".