Какое место занимает Украина в Европе по залежам газа

Какое место занимает Украина в Европе по залежам газа

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Фото: wikipedia.org

Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа. Об этом пишет Cost.ua со ссылкой на отчет BP Statistical review of world energy, передает ONLINE.UA.

Аналитики посчитали, что Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа. Норвегия возглавляет этот рейтинг с 1,78 трлн кубов. Третью строчку занимают Нидерланды — 0,8 трлн кубометров.

По оценкам НАК "Нафтогаз Украины" и Минэнергоугля, объемы "голубого топлива" в Украине составляют 0,6 трлн кубометров.При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.

"Разница в цифрах объясняется различными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут и методология оценки запасов месторождений совершенствуется. Поэтому переоценка запасов газа – постоянный процесс для всех стран.Например, в 1997 году считалось, что в США есть 4,5 трлн кубометров газа, – сейчас эта цифра составляет 8,7 трлн. Запасы Ирана 22 года назад оценивали на уровне 22,7 трлн кубометров, теперь – 33,2 трлн", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, вице-премьер-министр по экономическому развитию и торговле Степан Кубив заявил, что Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, а также – значительную часть портовой инфраструктуры. Кроме этого, 115 из 150 угольных шахт на Донбассе находятся на оккупированных территориях.

Источник: Cost.ua Теги: Украина, газ, залежи газа, Европа
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