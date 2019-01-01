Цены на нефть резко пошли вверх - известна причина

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14 марта четвертую сессию подряд растут цены на "черное золото" — они достигли максимальных отметок за четыре месяца на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления соглашения ОПЕК.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,28 доллара (0,41%) — до 67,83 доллара за баррель.Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,15 доллара (0,26%) — до 58,41 доллара за баррель.По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до 67,55 доллара за баррель, WTI — на 1,39 доллара (2,44%), до 58,26 доллара за баррель.

"Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.