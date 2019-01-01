Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес прокомментировала скандальные слухи об измене

Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес прокомментировала скандальные слухи об измене

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Дженніфер Лопес (фото — instagram.com/jlo)

9 марта известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Пара объявила об этом на своих страницах в Instagram, разместив фото с потрясающе красивым кольцом. Однако чуть позже коллега Родригеса сделал скандальное заявление. Хосе Кансеко обвинил бейсболиста в обманет и изменах с его бывшей женой, передает ONLINE.UA.

Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес прокомментировала скандальные слухи об измене (1)

Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес решила решила впервые прокомментировать скандальные слухи. На своей странице в Twitter Джессика Кансеко опровергла заявления экс-мужа, отметив, что имеет исключительно дружеские отношения с Алексом Родригесом.

"Эти ложные обвинения Хосе – неправда! Я знаю Алекса много лет и не видела его больше 5-ти. Я определенно не спала с ним. Только дружу с ним и Дженнифер. Что касается Хосе, он может продолжать играть со своими инопланетными друзьями", — написала Кансеко.

Кроме того, женщина напомнила общественности абсурдные твиты спортсмена об общении с гуманоидами. Такое заявление он сделал всего несколько месяцев назад, что может свидетельствовать о психических расстройствах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько стоит обручальное кольцо Дженнифер Лопес.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, свадьбы, измена
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