Много российских танков и "Рапиры": в ОБСЕ сообщили, что происходит на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила, что на полигонах вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области в начале марта зафиксировали 44 танки и другую технику, передает ONLINE.UA
Указано, что речь идет о вооружении, расположеном по линиям отвода, но не в выделенных местах для его хранения.
"Так, 5 марта с помощью воздушного наблюдения СММ обнаружила 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксируваной артиллерии или минометов на полигоне возле н. п. Мирное (28 км на юго-запад от Луганска). 6 марта таким же образом обнаружили 19 танков неустановленного типа на полигоне вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что уже 10 марта беспилотный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил на этих полигонах 43 танка:
— на полигоне вблизи Круглика 22 танков (
— на полигоне неподалеку от Мирного 21 танк (одиннадцать
Также в воскресенье 10 марта БПЛА малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковые пушки (
Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.