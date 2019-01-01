Много российских танков и "Рапиры": в ОБСЕ сообщили, что происходит на Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила, что на полигонах вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области в начале марта зафиксировали 44 танки и другую технику, передает ONLINE.UA

Указано, что речь идет о вооружении, расположеном по линиям отвода, но не в выделенных местах для его хранения.

"Так, 5 марта с помощью воздушного наблюдения СММ обнаружила 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксируваной артиллерии или минометов на полигоне возле н. п. Мирное (28 км на юго-запад от Луганска). 6 марта таким же образом обнаружили 19 танков неустановленного типа на полигоне вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что уже 10 марта беспилотный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил на этих полигонах 43 танка:

— на полигоне вблизи Круглика 22 танков ( T-64 );

— на полигоне неподалеку от Мирного 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72 ), а также 6 противотанковых пушек ( МТ-12 ), 12 буксируваних гаубиц ( Д-30 ), 8 самоходных гаубиц (2С1) и 15 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм).

Также в воскресенье 10 марта БПЛА малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковые пушки ( МТ-12 "Рапира", 100 мм) в жилом районе н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.