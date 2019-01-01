Прогноз погоды в Украине на пятницу - 15 марта

Прогноз погоды в Украине на пятницу - 15 марта

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Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В пятницу в Киеве осадков не ожидается, ночью будет пасмурно. Утром будет малооблачно. Днем будет пасмурно. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +1 до +8°C.

Ночью +1°C. Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.

Утром +5°C. Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Днем +8°C. Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Вечером +3°C. Относительная влажность 64%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоды в Украине на пятницу - 15 марта

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +8°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +5°C (облачно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +6°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 79%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +6°C (облачно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +9°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером 0°C (облачно). Относительная влажность 80%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью 0°C (малооблачно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +7°C

Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (облачно). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +7°C

Температура ночью -2°C (облачно). Относительная влажность 86%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +7°C (облачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +7°C

Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 61%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +9°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 68%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +9°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +8°C

Температура ночью 0°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +8°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C

Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 70%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +2°C

Температура ночью -2°C (малооблачно). Относительная влажность 74%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером 0°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +8°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +8°C (облачно). Относительная влажность 65%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +4°C

Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 64%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -2°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +9°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +8°C

Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +7°C

Температура ночью +2°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +5°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 65%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 62%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 65%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C

Температура ночью -2°C (облачно). Относительная влажность 77%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 70%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +9°C

Температура ночью 0°C (облачно). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +6°C

Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +6°C

Температура ночью 0°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +7°C

Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 66%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 74%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +8°C

Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +6°C (облачно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, прогноз погоды
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