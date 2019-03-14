Сотрудник администрации Порошенко нашли мертвым

В Шевченковском районе Киева нашли тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Эту информацию подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

"Это действительно сотрудник Администрации президента. Утром тело обнаружили прохожие в Шевченковском районе. Предварительный осмотр не показал явных признаков насильственной смерти на теле", – сказал он.

Представитель Нацполиции подчеркнул, что о предварительной причине можно будет говорить после вскрытия.

Напомним, 4 марта украинский глава Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он сказал во время выступления Совета регионального развития в Николаеве. Стоит отметить, что данное решение он принял спустя неделю после резонансного расследования журналистов о хищения в оборонной сфере.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.