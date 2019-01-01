"Северный поток-2": Россия решила обхитрить ЕС

"Северный поток-2": Россия решила обхитрить ЕС

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Фото — flickr.com

Дочерняя компания российского "Газпрома", которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины — "Северного потока-2", изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы. Отмечается, что "Газпром" намерен создать дочернюю компанию и передать в ее управление последних 50 километров газопровода.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

"Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам Газпром сможет сохранить полный контроль над трубопроводом", — сказано в сообщении.

Как известно, недавно Комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству ЕС.Они предусматривают распространение действия Газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули жесткое требование ЕС и Германии по "Северному потоку-2"

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Северный поток-2, ЕС, РФ
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