"Северный поток-2": Россия решила обхитрить ЕС

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Дочерняя компания российского "Газпрома", которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины — "Северного потока-2 ", изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы. Отмечается, что "Газпром" намерен создать дочернюю компанию и передать в ее управление последних 50 километров газопровода.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.