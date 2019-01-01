"Северный поток-2": Россия решила обхитрить ЕС

Дочерняя компания российского "Газпрома", которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины — "Северного
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.
"Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный
поток-2", а сам Газпром сможет сохранить полный контроль над трубопроводом", — сказано в сообщении.
Как известно, недавно Комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству ЕС.Они предусматривают распространение действия Газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули жесткое требование ЕС и Германии по "Северному