В Госдепе США назвали С14 и "Нацкорпус" группами ненависти

В Государственном департаменте США заявили, что считают украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.
В документе указано, что за прошлый год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов. Члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к "ДНР" и передали его в СБУ. Очевидно, речь идет про бразильского боевика Рафаэля Лусварги.
Также отмечается, что ранее поступали сообщения от Национальной ассоциации адвокатов Украины о запугивании со стороны С14. В июле радикалы напали на адвоката Валентина Рыбина, который защищал подозреваемого в сепаратизме. Кроме того, зафиксирован случай нападения на журналиста, который освещал суд над членами C14, которых подозревали в разгроме лагеря ромов.
Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты Америки считают, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства. С таким заявлением власти США выступили после обновления на посту председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.