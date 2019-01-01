В Госдепе США назвали С14 и "Нацкорпус" группами ненависти

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В Государственном департаменте США заявили, что считают украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.

В документе указано, что за прошлый год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов. Члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к "ДНР" и передали его в СБУ. Очевидно, речь идет про бразильского боевика Рафаэля Лусварги.