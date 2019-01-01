В Госдепе США назвали С14 и "Нацкорпус" группами ненависти

В Госдепе США назвали С14 и "Нацкорпус" группами ненависти

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Фото — flickr.com

В Государственном департаменте США заявили, что считают украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.

В документе указано, что за прошлый год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов. Члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к "ДНР" и передали его в СБУ. Очевидно, речь идет про бразильского боевика Рафаэля Лусварги.

Также отмечается, что ранее поступали сообщения от Национальной ассоциации адвокатов Украины о запугивании со стороны С14. В июле радикалы напали на адвоката Валентина Рыбина, который защищал подозреваемого в сепаратизме. Кроме того, зафиксирован случай нападения на журналиста, который освещал суд над членами C14, которых подозревали в разгроме лагеря ромов.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты Америки считают, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства. С таким заявлением власти США выступили после обновления на посту председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Госдеп США, С14, Нацкорпус, группы ненависти
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